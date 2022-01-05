Протестующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты

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05.01.2022, 11:15, Новости дня
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Митингующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии, слышны выстрелы, начался пожар.

Над зданием мэрии поднимается черный дым, правоохранители применяют светошумовые гранаты, передает РИА «Новости».

Люди разбили окна на первом этаже и ворвались в здание местного исполнительного органа с нескольких сторон.

 

После того, как протестующие сделали это, в районе акимата периодически звучат выстрелы очередями. Над учреждением поднимается черный дым. Открытый огонь вырывается из окон на втором этаже здания.

Ранее сообщалось, что демонстранты предпринимают попытку прорваться к акимату, охраняющие его правоохранители применяют спецсредства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

До этого сообщалось, что столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.



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