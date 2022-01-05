 

Володин предложил отправлять педофилов-рецидивистов на северные рудники

05.01.2022, 11:46, Разное
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Он отметил, что общество поддерживает максимально жесткие меры против таких преступников. Но многие считают, что этого недостаточно, написал спикер.

“Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом”, – полагает Володин.

Вопрос необходимо проработать вместе с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), отметил председатель ГД.

Володин пообещал информировать подписчиков своего телеграм-канала о ходе работы.



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