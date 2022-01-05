Что случилось в Казахстане? – Личное мнение

Вчерашний вечер и почти всю ночь в Казахстане проходили протесты. Люди вышли на улицы во многих регионах и требовали отставки руководства страны.

Президент Токаев сначала выступил с обращением, что власть не падёт, но уже через пару часов заявил, что утром подпишет указ об отставке правительства.



Фото: Соцсети

Утра Токаев уже не дождался — указ подписал ещё ночью. Люди разошлись в 5 часов, чтобы — ну, а что будет сегодня, пока неизвестно.

Введено чрезвычайное положение. Митингующие выгоняют бронетехнику с улиц своих городов. Запрещена продажа алкоголя и некоторых лекарств. Введён комендантский час. Отключены мессенджеры, соцсети, есть перебои мобильной связи.

Что спровоцировало протесты? Поводом стало повышение цен на сжиженный газ, которым казахстанцы привыкли заправлять автомобили.

До этого года цена была 50 тенге — это ниже себестоимости. С 1 января было решено, что хватит в убыток торговать топливом и подняли цены до 120 тенге — более чем в 2 раза.

Вот и полыхнуло — народу тема с поднятием цен не зашла.

Казахстанские власти тут же сдали назад. Сделали виновными владельцев АЗС и предложили госрегулирование стоимости топлива на полгода. Задержан директор газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен Накберген Тулепов.

Но к этому времени протестующие уже требовали отставку правительства, президента и даже самого Назарбаева — бывший президент, как говорят, хоть и сложил официальные полномочия, но продолжает фактически руководить страной.

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В столкновениях пострадали 95 силовиков, повреждены 37 полицейских автомобиля. Задержаны около 200 протестующих. В крупные города введена военная бронетехника.

Вместе с отставкой правительства Токаев произвёл новые назначения своих приближенных: его помощник Ерлан Карин стал госсекретарем Казахстана, а замруководителя администрации президента Мурат Нуртлеу — первым заместителем главы комитета нацбезопасности.

Само же правительство продолжит работу до утверждения состава нового — то есть, по факту, ничего и не изменилось.

В указе декларативно заявлено не только о моратории цен на топливо, но и другие популисткие меры.

С утра протестующие снова выходят на улицы:

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Что будет сегодня, чем всё закончится, пока непонятно.

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