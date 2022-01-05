 

Ученые: шампанское обладает удивительным эффектом

05.01.2022, 11:42, Разное
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Медиа-франшиза Eat This Not That утверждает, алкогольный напиток имеет весьма удивительные свойства
Британская королева Елизавета II, находящаяся в пенсионном возрасте (95 лет), ежедневно употребляет бокал игристого вина. Член династии вполне здоров. В процессе исследований было обнаружено, что в алкоголе присутствует фенольная кислота, положительно влияющая на годы жизни и пространственную память.

Помимо нее в составе алкогольного напитка был обнаружен белок дистрофин, помогающий поддерживать познавательные функции мозга. От сенильной деменции альцгеймеровского типа защищает особое белковое соединение.

Источник: www.mk.ru



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