Ученые: шампанское обладает удивительным эффектом

Медиа-франшиза Eat This Not That утверждает, алкогольный напиток имеет весьма удивительные свойства

Британская королева Елизавета II, находящаяся в пенсионном возрасте (95 лет), ежедневно употребляет бокал игристого вина. Член династии вполне здоров. В процессе исследований было обнаружено, что в алкоголе присутствует фенольная кислота, положительно влияющая на годы жизни и пространственную память.

Помимо нее в составе алкогольного напитка был обнаружен белок дистрофин, помогающий поддерживать познавательные функции мозга. От сенильной деменции альцгеймеровского типа защищает особое белковое соединение.

Источник: www.mk.ru