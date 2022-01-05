Ученые: вскоре мир увидят гибриды человека и искусственного интеллекта

Александр Бухановский из Центра компетенций Национальной технологической инициативы “Технологии машинного обучения и когнитивные технологии” утверждает, что человеческий интеллект объединится с искусственным в этом году

Когнитивная технология пополнилась пятью трендами. Один из которых гибридная система поддержки принятия решений. Суть в том, что человек совместно с ИИ задействуют интеративный метод решения сложных задач.

Бухановский в интервью рассказал, что подобная совместная работа будет приносить хорошие результаты. Человеческий разум и искусственный интеллект имеют сильные стороны, которые теперь объединятся для большей пользы. Система поможет в тех случаях, где человеческий интеллект бессилен.

Директор убежден, что популярность генеративного дизайна социотехнических систем и композитных технологий машинного обучения для понимания людьми с задействованием нечеловеческой логики неизбежна. Для мониторинга слабого искусственного интеллекта будет задействована более сильная версия. Все это можно будет сделать при помощи метрологической когнитивной технологии.

Уже через 10 лет РФ прославится появлением детских роботов-партнеров, предназначенных для наблюдения за состоянием детей, сказал Артур Шимановский, руководящий лабораторией робототехники Центра компетенций НТИ “Технологии компонентов робототехники и мехатроники”.