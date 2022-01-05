Ивлеева показала на видео, как застегивает ширинку

На данный момент Настя Ивлеева пребывает вместе со своей семьей в отпуске в Мексике. Она активно делится подробностями своей жизни в социальных сетях, а на этот раз продемонстрировала, как застегивает ширинку.

Блогер сняла в Instagram Stories короткий видеоролик, в котором показала, как одевается. Ивлеева предстала перед читателями микроблога в купальнике, после чего надела поверх него штаны. К видео она добавила подпись, в которой объяснила смысл данной публикации.

Телеведущая написала, что решила показать, как правильно застегивать штаны. В рамках видео можно увидеть, как Ивлеева сначала застегнула пуговицу на штанах свободного кроя, затем принялась за ширинку. В завершение всего она потуже затянула все ремнем, чем закрепила результат.



Изображение взято с: [email protected]_agentgirl_

После этого на ее странице появились еще и несколько фотографий, на которых она предстала в своем окончательном образе. К штанам она добавила короткий вязаный топ, также надетый поверх купальника.

Источник: www.instagram.com