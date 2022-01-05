Мнение: Что лучше – повышать зарплаты или трясти Пенсионный фонд?

Читатель Михаил пишет, что повышать зарплаты — плохая идея, это только разгонит инфляцию. Пишет, что платить налоги на пенсии — тоже спорная доблесть, твёрдых моральных обязательств у нынешнего поколения работающих нет. Пишет, что пенсионные фонды отбились от рук, нужно их как следует потрясти.

Лично я не согласен по большинству пунктов, однако всё же считаю правильным обсудить даже мнение, с которым не согласен. Публикую письмо.

Олег, приветствую. [Вот тут вы писали, что лучший способ повысить пенсии — платить больше налогов с зарплат]:

https://olegmakarenko.ru/2319363.html

Категорически не соглашусь с первым пунктом. Вы предлагаете повысить зарплаты, чтобы с них шло больше отчислений в ПФ, и тогда и пенсии повысятся.

Допустим, есть супермаркет (да, всё не отпускает меня картошка), в котором работают продавцы и кассиры на, скажем прямо, маленькой и неприглядной зарплате. И, как вы говорите, все они по сути пенсионеров обворовывают — надо им зарплату повысить.

А откуда деньги на повышение появятся у этого супермаркета? Ведь единственный его источник денег — это та наценка, которую он делает на закупаемое у оптовиков, в пользу себя. И? Супермаркету останется только повышать свои цены — иного источника денег у него нет.

Следом повышение отпускных цен оптовиков — им же тоже зарплаты платить и повышать надо. Следом повышение отпускных цен производителей, которым тоже кроме как с продажи своего продукта денег взять неоткуда, а зарплаты надо повышать. И что мы поимеем в итоге?

Да, пенсии вырастут, и зарплаты вырастут. Да вот только цены тоже вырастут, и как на пенсию нормально жить не получалось до, так не будет получаться и после. И каков итог?

Далее. Вы говорите про солидарную пенсионную систему. А ведь это и есть один из корней проблемы. Мы, нынешние трудящиеся, кормим пенсионеров — даже тех дармоедов, кто вообще ни дня не работал и ничего полезного в жизни не сделал. Но им хорошо — есть мы, мы работаем и зарабатываем.

А когда мы станем немощны, кто будет кормить нас? А вот тут вилами на воде писано. Может быть, будет новое поколение, которое уверенно поведёт страну к вершинам, и нас, стариков, не забудет. А может, будут сплошь блоггеры да тиктокеры, которые налогов не платят. И Пенсионный фонд скажет — нету денег, родные вы наши, заводы стоят, одни тиктокеры в стране, так что вы уж там держитесь, как можете.

От это же солидарность во всей красе! А, главное, справедливо и честно. Я лично с этой позиции не возьмусь осуждать тех, что предпочитает серые и чёрные зарплаты — с такой солидарностью своя рубаха к телу гораздо ближе, и уж такому государству что-то не тянет отдавать ни копейки.

И напоследок. Доходность вложений Пенсионного фонда сильно ниже инфляции. И? Какой из проектов на деньги ПФ принёс прибыль стране? Олимпиаду сделали, денег пенсионных вбухали — каков итог? Неизвестно. Мосты и прочее строят, деньги пенсионные вбухивают — каков итог? Прибыль есть? Молчание. Зато регулярно замораживают и перемораживают пенсии ныне работающих, что заставляет задуматься.

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Никакой капиталист не станет повышать зарплаты, пока есть желающие трудиться за нынешние копейки — просто потому, что если нет разницы, то зачем платить больше? А вот заняться пенсионными фондами и начать проверять, куда и с какой доходностью они вкладывают вверенные им средства — вот где решение, которое почему-то никто не видит.