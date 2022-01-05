 

“Обидненько, конечно”. MamaRika рассказала, как наколядовала мешок денег, но ее заставили все вернуть обратно

05.01.2022, 11:34, Новости дня
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“Как сейчас помню – мы ехали в электричке в село, и я ходила по людям и пела колядки. Схема была такой – петь на репите, пока не дадут денег. В результате я принесла маме целый мешок карбованцев, такая тогда была валюта. Мама была в шоке и сказала раздать все деньги обратно людям. Обидненько, конечно, но бизнес-жилка у меня, как видите, с детства”, – поделилась воспоминаниями певица.

Скриншот: mamarika_official / Instagram
Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж – актер и ведущий Сергей Середа. Пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021-го супруги переехали из Киева в Одессу.

2 августа MamaRika родила сына – родители назвали первенца Давидом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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