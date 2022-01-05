 

“Не помню себя такой обессиленной”. Жена Остапчука сообщила, что они живут отдельно

05.01.2022, 11:34, Новости дня
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За день до этого жена Остапчука сообщила, что во время отдыха в Карптах заразилась гриппом и они вернулись в Киев.

По словам Кристины Остапчук, спустя сутки у нее появился кашель, насморк, температура поднялась до 38 °С, а в теле ощущается ломота.

“Пойду проверю, как там Вова, так как временно мы живем в разных комнатах”, – написала она.

Скриншот: kristygor / Instagram

По словам жены ведущего, в этом состоянии для нее даже умыться и приготовить себе чай является испытанием.

“Сил вообще нет. Не помню себя такой обессиленной”, – призналась Кристина Остапчук.

Скриншот: kristygor / Instagram
Контекст:

Горняк вышла замуж за Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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