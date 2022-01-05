Как стилизовать каштановый цвет волос: трендовые тенденции в окрашивании на зиму-весну 2022-го

В 2022 году большой популярностью будут пользоваться красивые коричневые оттенки волос, которые выглядят максимально естественно и помогают подчеркнуть натуральную красоту прядей. Каштановые тона считаются одними из самых универсальных вариантов, так как они подойдут каждой девушке, независимо от ее типа внешности. Вот некоторые самые интересные цвета волос на зиму и весну 2022 года.

Насыщенный каштановый

Темно-коричневый тон в сочетании с длинными и гладкими волосами является идеальным решением для девушек, которые хотят выглядеть роскошно и максимально естественно. Это интересный цвет волос, который подходит обладательницам как светлой, так и смуглой кожи. Насыщенный каштановый – глубокий и выразительный цвет, который делает внешность более яркой.

Каштановый оттенок средней насыщенности

Икона стиля Хейли Бибер изменила свой карамельный оттенок волос на более темный и насыщенный цвет.

Она выбрала для себя коричневый тон средней интенсивности. Благодаря добавлению золотистых бликов волосы выглядят более объемными и красивыми.

Капучино

Это прекрасный вариант для тех, кто хочет покрасить волосы в более темный оттенок, который не будет выглядеть слишком резким.

Красивый эффект достигается за счет пепельных ноток, более светлых коричневых тонов и дополнительного блеска.

Каштановый омбре

Каштановые волосы с золотистыми переливами выглядят красиво и эффектно. Чтобы достичь желаемого результата, нужно сделать максимально мягкий и красивый градиентный переход.

Теплые тона на темной основе делают волосы визуально более красивыми, здоровыми и блестящими.

Медовый каштан

Красивый и нежный каштановый оттенок помогает придать внешности большую притягательность.

Этот цвет волос идеально сочетается вместе с оливковым цветом кожи и карими глазами. Он помогает придать образу теплоту и нежность.

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Пепельно-каштановый

Если нравятся более резкие и холодные тона, то этот цвет волос может стать идеальным решением.

Темно-каштановые пряди с пепельным отблеском выглядят более объемно и роскошно. Они помогают придать образу уникальность.

Карамельно-каштановый

Карамельный оттенок станет основным трендом 2022 года. Этот цвет отлично подходит для темных волос, чтобы немного их осветлить и придать теплоту и мягкость.

Кроме того, за счет добавления ярких тонов можно визуально сделать пряди более объемными и роскошными.

Корица

Оттенки корицы помогают добавить красивый рыжий блеск темным волосам и сделать цвет волос более мягким и нежным. Можно выбрать как насыщенные, так и более светлые тона.

Корица – оранжевый оттенок, который является чем-то средним между коричневым и красным. Можно также дополнить этот цвет розовым золотом, обожженной медью или красными отблесками.

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Каштановый грибной

Каштановые землистые тона помогают придать внешности особую изюминку и выразительность. Это яркий и интенсивный цвет, который хорошо оттеняет как смуглый, так и светлый оттенок кожи.

Это по сути балаяж с прохладными бежевыми, пепельными и серо-коричневыми оттенками. Хорошо смотрится на темном цвете волос, делая его более глубоким и насыщенным. Красиво выглядит переход от темных корней к максимально светлым кончикам. Это помогает добавить прядям многогранности.

Шоколадный гламур

Этот оттенок выбирают для себя Дакота Джонсон и Кайя Гербер. Шоколадный цвет насыщен очень яркими и красивыми бликами, идущими по всей длине волос. Хорошо смотрится вместе со стрижкой, которая обрамляет овал лица.

Шоколадный оттенок обогащен такими тонами, как карамель, корица или какао, что позволяет создать визуально просто фантастическое свечение. В итоге черты лица становятся более мягкими и нежными.