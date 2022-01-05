 

«Я всегда с народом» – Нурсултан Назарбаев возглавил газовый протест в Казахстане

05.01.2022, 11:11, Разное
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Нурсултан Назарбаев поддержал требования казахстанцев о снижении цен на газ. Первый президент страны вместе с активистами вышел на улицы столицы и принял активное участие в демонстрациях.

Вечером, 4 января, в самый разгар народных волнений Назарбаев покинул свою резиденцию «Елбасы-хаус» и присоединился к протестующим на площади Независимости в Нур-Султане. Он провел трёхчасовой митинг, выступая на танке перед горожанами, и потребовал немедленной отставки президента Токаева.

По словам Назарбаева, действующая власть дискредитировала себя и потеряла контроль над ситуацией. Экс-президент заявил, что властные полномочия должны быть переданы ему в течение 24 часов, иначе протестующие перейдут к активным действиям.

– Полностью развалили страну и все советские наследие. Правительство не контролирует инфляцию и тащит нас обратно в 90-е. При прошлом президенте газ стоил 30 тенге за литр, а при советской власти вообще копейки. Токаев типичный царь-диктатор, даже хуже Лукашено. Я всегда с народом, власть должна уйти, — сказал Назарбаев.

Назарбаеву вместе с частью личной охраной и другими верным частями удалось взять под свой контроль несколько районов столицы, почту и телеграф. Сейчас сторонники Назарбаева ждут подхода 36-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, чтобы начать захват президентского дворца, в котором прячется Токаев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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