 

В МИД заявили об отсутствии пострадавших россиян при протестах в Казахстане

05.01.2022, 11:08, Новости дня
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Россия внимательно следит за ситуацией в Казахстане, данных о пострадавших при протестах в республике россиянах на данный момент нет, сообщили в МИД.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», – передает сообщение ведомства ТАСС.

По информации из соцсетей, в среду в Алма-Ате возобновились протесты и столкновения с митингующими.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.



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