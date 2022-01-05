Собянин сообщил об адресных проектах и развитии программы “Мой район”

Собянин отметил, что программа “Мой район” охватывает всю территорию Москвы. В каждом районе создается комфортная среда для повседневной жизни, работы, учебы и отдыха, подчеркнул мэр.

По его словам, ежегодно в рамках программы благоустраиваются тысячи дворов, сотни парков, улиц и скверов. Масштабный план работ подготовлен и на 2022 год, сообщил Собянин.

“В то же время в рамках программы «Мой район» мы постепенно будем смещать акценты от базового, общего благоустройства к реализации адресных проектов, например, для поклонников здорового образа жизни, владельцев домашних животных”, – рассказал градоначальник.

Мэр добавил, что новые проекты будут обсуждаться с местными жителями и депутатами.

Ранее Собянин в своем блоге подвел итоги ушедшего года для Москвы.