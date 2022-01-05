Учёные выявили новый тип бактерий и вирусов на кожных покровах человека

Команда учёных из NHGRI, EMBL-EBI и NIH обнаружила путем исследования совокупность новых микроорганизмов на коже человека.

В целях анализа исследователи использовали 594 образца с эпидермиса 12 абсолютно здоровых людей. В рамках изучения проб был использован метод лабораторного культивирования и метагеномного секвенирования.

Стоит учитывать, что с микробиомами человек сталкивается повсюду, они очень распространены не только в кишечнике, но и на теле человека.

Исследователи обнаружили более тысячи последовательностей вируса, включая достаточно опасные, которые приводят к размножению бактерий.

По данным источников, в целом ученым удалось выявить около 174 видов бактерий, включая 4 новых эукариот и 20 огромных бактериофагов (вирусы и бактерии, которые обладают геном минимум в 200 килобаз). Это в пять раз больше обыкновенного инфекционного агента подобного происхождения. В совокупности, анализ способствовал расширению знания о кожных бактериях на 26%.

Источник: actualnews.org