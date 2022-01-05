Диетолог перечислила секреты правильного разгрузочного дня

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что существует несколько секретов правильного разгрузочного дня, соблюдая которые можно потерять до 300 граммов жировой прослойки за 24 часа.

Полный отказ от еды в качестве разгрузки не приведет к желаемому результату. Лучше просто снизить количество калорий в рационе. По словам специалиста, ей нравятся разгрузочные дни, благодаря которым удовлетворяется потребность организма в белке, но тем не менее, он не должен быть жирным. Можно употреблять белое мясо птицы, молочные продукты, а также рыбу. Кроме того, нужно помнить о достаточном количестве пищевых компонентов для очищающего эффекта.

Круглова посоветовала вариант с белково-овощным днем. В данном случаев можно готовить блюда из птицы, овощей, листовой зелени и рыбы. Остальные продукты лучше вообще убрать из рациона. Овощи, для разнообразия, можно есть в сочетании с творогом. Важным критерием правильного разгрузочного дня является соблюдать интервалы между приемами пищи, они должны быть небольшими. Это поможет в достаточной степени насыщать организм и не страдать от постоянного чувства голода.

Кроме того, важно питаться по привычному расписанию, не пропуская завтрак, обед и ужин. Данные приемы пищи должны быть ровно в то же время, что и обычно. Если это необходимо, разрешается устроить один или два перекуса, но состоять они должны исключительно из тех продуктов, которые применяются в выбранный разгрузочный день.

Кроме того, важно отслеживать свое потребление соли и сахара. Их нужно ограничить настолько, насколько это возможно. Самым оптимальным вариантом будет полный отказ от них. Круглова также рекомендует не забывать про водный баланс. В рационе должны остаться вода и те напитки, в которых нет сахара. Это поможет сделать очищение организма более продуктивным.

Людям, имеющим проблемы с лишним весом, лучше добавить в рацион продукты с цельным зерном. Они способствуют быстрому утолению ощущения голода. К нежирному белку и овощам разрешается добавить, к примеру, небольшую порцию гречки ко всем приемам пищи. Снижение веса всего за один разгрузочный день очень даже осуществимо. В некоторых случаях, это даже больше, чем один килограмм. При этом, важно отдавать себе отчет в том, что это не только жировая прослойка, но и простая жидкость, а также содержимое ЖКТ, потому что человек сокращает количество потребляемой еды. Приблизительно от 200-300 граммов жира возможно избавиться за одни сутки. Дополнением к этому послужит появившаяся легкость.

Круглова также советует сформировать четкое отношение к подобным дням, как к расплате за прежнее некачественное питание. Человек не должен иметь в голове мысли о том, что сейчас он съест все, что угодно, а на следующий день начнет голодать. По этой причине может закрепиться ограничительный характер пищевого поведения, а это только вредит. Человек самостоятельно подвергает себя своего рода «качелям»: от жестких ограничений, до срывов и перееданий. Таким образом легко теряется контроль над собой, а чтобы данной связки не произошло, лучше подождать несколько дней после застолья и устроить разгрузочный, если имеется желание и настрой.

Перебарщивать с такими днями тоже достаточно рискованно. Лучше всего делать их не более одного раза в неделю. Важно также понимать, что если человеку слишком тяжело даются разгрузочные дни, лучше совсем отказаться от них, потому что существует риск срыва и бесконтрольного переедания в последующие дни.

Источник: www.m24.ru