США на переговорах по безопасности с РФ не будут обсуждать вопросы, касающиеся НАТО – Госдепартамент

Об этом на брифинге 4 января заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, его текстовая версия опубликована на сайте американского внешнеполитического ведомства.

“Что касается взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, то мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы. Мы будем обсуждать относительно узкий набор двусторонних вопросов”, – сказал Прайс.

Он отметил, что “диалог по стратегической стабильности будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности”.

Прайс добавил, что США не будут обсуждать с РФ вопросы, касающиеся европейских союзников и партнеров без их присутствия за столом переговоров.

“Мы ничего не будем делать или говорить о них без них, когда речь идет о наших союзниках по НАТО и наших европейских партнерах, включая, конечно, Украину”, – подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Прайс подтвердил, что американскую делегацию на переговорах в Женеве будет возглавлять первый замгоссекретаря США Венди Шерман.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Контекст:

Переговоры США и РФ по безопасности состоятся на фоне наращивания Россией своих войск возле границ Украины.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом глава Кремля Владимир Путин заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что Альянс не будет расширяться на восток.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического союза официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по “гарантиям безопасности” без союзников в Европе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

30 декабря Байден и Путин провели второй за месяц разговор. В ходе беседы, которая длилась около 50 минут, глава Белого дома предупредил Путина, что США, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае вторжения РФ в Украину.

По словам Байдена, у него сложилось впечатление, что Путин согласился с тем, что в январе пройдет три раунда переговоров касательно требований России и “не выразил несогласия ни с чем”.

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