В Мариуполе в подсобке металлургического комбината нашли тела трех человек

“4 января в 12.45 в ГСЧС поступила информация, что в городе Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО “МК Азовсталь” в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела трех погибших, не являющихся работниками объекта”, – говорится в сообщении.

Причину смерти погибших будут выяснять правоохранительные органы.

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