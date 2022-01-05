В Мариуполе в подсобке металлургического комбината нашли тела трех человек
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“4 января в 12.45 в ГСЧС поступила информация, что в городе Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО “МК Азовсталь” в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела трех погибших, не являющихся работниками объекта”, – говорится в сообщении.
Причину смерти погибших будут выяснять правоохранительные органы.
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