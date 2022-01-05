 

В Мариуполе в подсобке металлургического комбината нашли тела трех человек

05.01.2022, 10:46, Новости дня
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“4 января в 12.45 в ГСЧС поступила информация, что в городе Мариуполь на территории металлургического комбината ЧАО “МК Азовсталь” в неэксплуатируемом подсобном помещении вблизи доменной печи обнаружены тела трех погибших, не являющихся работниками объекта”, – говорится в сообщении.

Причину смерти погибших будут выяснять правоохранительные органы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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