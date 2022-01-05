 

Семья Боуи продала права на его альбомы за $250 млн

05.01.2022, 1:46, Новости дня
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Переговоры завершились накануне 75-летия со дня рождения певца (8 января). Соглашение включает в себя 26 студийных альбомов Боуи, выпущенных при его жизни, а также посмертный релиз студийного альбома Toy, который выйдет 7 января. В списке также оказались два студийных альбома Tin Machine, треки, выпущенные в качестве синглов для саундтреков и других проектов.

Сопредседатель и генеральный директор Warner Chappell Music Гай Мут сказал, что компания гордится тем, что стала “хранителям одного из самых новаторских, влиятельных и содержательных каталогов в истории музыки”.

Кампания, посвященная 75-летию Боуи, включает открытие поп-ап магазинов в Нью-Йорке и Лондоне, выпуск бокс-сета с творчеством музыканта с 1992-го по 2001 год и переиздание альбома Toy. В конце января выйдет фильма о Боуи.

Контекст:

Боуи скончался в ночь на 11 января от рака. Ему было 69 лет. За несколько дней до смерти вышел его последний прижизненный альбом Black Star из семи песен.

Всего в дискографии музыканта 27 студийных альбомов.

Боуи был женат дважды. От модели Анджелы Барнетт у нешо есть сын Зоуи (1971). От модели Иман – дочь Александрия Захра (2000).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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