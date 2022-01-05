 

Годовщина штурма Капитолия — Пекин, Москва и Тегеран давят на слабость Вашингтона

05.01.2022, 10:38, Новости дня
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Угроза РФ в адрес Украины, действия Китая в Тайване и развитие ядерной программы Ирана связаны со слабостью США в преддверии первой годовщины штурма Капитолия, обнажившего внутренний конфликт в стране, пишет испанская ABC. Как отмечает издание, ситуацию в Соединённых Штатах ещё больше усугубляют пандемия, растущая инфляция и афганское фиаско администрации Джо Байдена.


АР

В первую неделю января исполняется год со дня штурма Капитолия, спровоцированного бывшим президентом США Дональдом Трампом с целью переломить исход выборов, на которых в ноябре 2019 года победил Джо Байден. С тех пор в Соединённых Штатах не прекращается внутренний конфликт относительно сущности республики и её роли в мире, чем, как отмечает испанское издание ABC, надеются воспользоваться авторитарные лидеры.

Так, в Пекине, Москве и Тегеране считают, что ситуация в Вашингтоне — нечто большее, нежели временный кризис. Там полагают, что модель Соединённых Штатов, объединяющая западные демократии со времён Второй мировой войны, находится в упадке. И, учитывая столь непростое для страны время, Китай, РФ и Иран стремятся «извлечь ещё больше выгоды при помощи силы». Именно в контексте американской слабости, полагает издание, следует интерпретировать угрозу РФ в адрес Украины, угрозу Китая в адрес Тайваня и развитие ядерной программы Ирана.

Более того, ситуация осложняется многочисленными трудностями, с которыми столкнулась администрация Байдена: падением рейтинга одобрения президента, проблемами с противостоянием конкурентам на международной арене и попыткой переоценки ориентиров США, прежде всего через построение более справедливого общества.

Как напоминает ABC, рейтинг одобрения Байдена упал на 25% с момента его инаугурации в январе 2021 года. Это объясняется прежде всего провальными методами борьбы с пандемией, рекордной инфляцией, поспешным выводом войск из Афганистана и неспособностью Белого дома заручиться необходимой поддержкой конгресса для смягчения последствий изменения климата и социального обеспечения семей с низким или средним доходом.

Всё это, а также ожидаемый провал Демократической партии на выборах в палату представителей в ноябре этого года, свидетельствует о том, что обстоятельства складываются «не в пользу США».



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