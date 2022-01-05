 

Курбан Омаров больше не намерен делиться популярностью с Собчак и Блиновской

05.01.2022, 10:08, Разное
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Ксения Собчак сумела отвернуть внимание публики от событий жизни Омарова и Блиновской при помощи скандального интервью.
Интернет-пользователи долгое время следили за драмой, которая происходила между бизнесменом и его бывшей супругой. На днях Ксения Собчак опубликовала скандальное интервью с Еленой Блиновской. Ажиотаж был мощным, и все внимание сместилось на это событие. О личной жизни бизнесмена и измене Бородиной уже все забыли. Популярность ускользает. Телеведущая Ксения Собчак во время интервью пыталась выпытать у Блиновской про уровень ее доходов. Данной информацией жительница была не намерена делиться. Общение девушек запомнились зрителям грамотным построением и напористостью.

Омаров не смог остаться в стороне и высказал свое мнение. «Заметили, как бесцеремонно Собчак и Блиновская ворвались в мой диалог с Трофимом, забрали все информационное внимание?» – заметил в своей сторис Курбан. Бизнесмен также указал, что девушки – профессионалы своего дела и создают контент высокого качества.

Тема жены-изменщицы и друга-предателя временно забыта, но только не Омаровым. При удобном случае, он снова к ней вернется.

Источник: www.starhit.ru



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