Роман Каграманов допускает инсценировку конфликта между Бузовой и Губерниевым

Знаменитый вайнер и блогер РФ Роман Каграманов в онлайн трансляции шоу «ДаДа-НетНет» завёл тему о звёздах нынешнего шоу-бизнеса.

Особое внимание артист посвятил певице Ольге Бузовой, которая является хорошим другом Каграманову. Блогер подвергает сомнению аутентичность конфликта между комментатором Губерниевым и Бузовой во время матча Евро.

Достаточное количество подписчиков комику удалось заполучить снимая вайны и видео в TikTok и Instagram. На данный момент его популярность только набирает обороты, ввиду этого Каграманова и приглашают на разные шоу и проекты. Совсем недавно побывав на шоу «ДаДа-НетНет», артист в привычной для себя шутливой манере пояснил о своих близких знакомых, входящих в число отечественных звёзд.

Отдельную оценку комик дал несостоявшимся отношениям между Бузовой и Манукяном, заявляя о том, что союз был обычным пиар-ходом, а не искренней любовью. Более того, Каграманов уточнил, что совсем недавно Бузова плакала на плече у артиста, по причине невзаимной любви со стороны других мужчин.

Роман Каграманов с легкостью говорит о том, что известная российская певица могла с легкостью сыграть слезы.

Источник: www.starhit.ru