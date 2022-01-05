Автоодеяло поможет защитить двигатель от промерзания

Владимир Щеглов рассказал, как можно предотвратить остывание мотора до критической степени и следует ли вкладывать средства в покупку автоодеяла.

Во многих магазинах стали продавать специальные средства для утепления. Смысл в том, чтобы класть их, как своего рода защиту, под капот автомобиля. Приемлемое нагревание двигателя составляет приблизительно от 80 до 110 градусов. Автомобильные одеяла позволяют сохранить именно такую температуру.

Цена таких приспособлений бывает разной и зависит от материала, из которого они изготовлены. Для эксперимента специалисты приобрели три разный варианта. Кусок простого войлока, имеющий ширину в один и длину в три метра, стоил 365 рублей. Фольгированный изолон оказался меньше по размеру и стоил, соответственно, дешевле – 280 рублей. Автоодеяло размером 155 на 93 сантиметра, сделанное из стекловолокна было самым дорогим – 1180 рублей.

Далее были прогреты до необходимой температуры три машины. На каждую из них положили слой изоляции, чтобы отследить, под какой защитой двигатель замерзнет быстрее всего.

Фольгированный изолон, представляющий полимерное, покрытое слоем алюминиевой фольги, полотно. Его оказалось достаточно трудно поместить в моторный отсек, потому что этот вид утепления делается в погонном метре и не накрывает двигатель целиком.

Во вторую машину было уложено войлочное утепление. Оно, наоборот, оказалось слишком большим, из-за чего утеплитель пришлось сложить в несколько слоев. Отмечается, что правильно класть его именно войлочной стороной вниз. Эксперты заметили также, что его очень просто распределять в машинах с разным диаметром моторного отсека.

Третий материал, стекловолокно, является двухсторонним, поэтому не имеет значения, как именно его размещать. Автомобили оставили на холоде ровно на 60 минут, после их температура вновь была зафиксирована.

Температура двигателя, накрытого фольгированным изолоном, упала практически на 39 градусов. Войлок выполнил свои функции даже менее качественно, охладив машину на 46 градусов. Стекловолокно оказалось самым оптимальным вариантом, потому что под ним охлаждение составило всего 26 градусов.

Источник: ren.tv