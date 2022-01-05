 

За сутки от коронавируса привились более 100 тыс. украинцев

05.01.2022, 10:00, Новости дня
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В частности, первую дозу вакцины от COVID-19 во вторник получили 26 502 украинца, вторую – 73 536. 

Третью – дополнительную (делают людям, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты) – получили 597 украинцев. Третью — бустерную или ревакцинальную – дозу (ее вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается) получили 1843 человека. 

С начала вакцинальной кампании привито 14 748 324 человека, получили две дозы 13 835 698 человек, дополнительную дозу – 4756, бустерную дозу – 7556. В общей сложности введено 28 596 332 прививки.

На сайте Минздрава указано, что для прививок использовали вакцины четырех производителей: Pfizer (58 512), Sinovac (23 572), Moderna (18 359) и AstraZeneca (2035). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2037234596439635

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

Бустерную (ревакцинальную) дозу советуют вводить в период от 181-го до 270-го дня после завершения основного курса вакцинации. Дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса, рассказывал министр здравоохранения Виктор Ляшко.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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