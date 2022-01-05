 

“Вселенная решила, что я должна притормозить”. Ирина Геращенко сломала ногу

05.01.2022, 10:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу”, – написала она.

Геращенко отметила, что 11 лет назад у нее уже был перелом той же ноги. Тогда это произошло во время катания на лыжах. Сейчас же причиной, по словам Геращенко, стала гололедица.

“Теперь восемь недель – костыли”, – рассказала она. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4662030923884684

Контекст:

Ирина Геращенко – председатель фракции “Европейская солидарность” в Верховной Раде Украины с 29 августа 2019 года.

Она народный депутат Украины VI, VII, VIII и IX созывов.

Геращенко замужем за бизнесменом Антоном Зацепиным. У пары трое детей: Ольга (1995), София (2009) и сын Александр (2013).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / В Раде во время рассмотрения законопроекта об олигархах оппозиция скандировала: “Лукашенко!” Видео

18.08 / В Черновицкой области таможенник устроил смертельное ДТП и сбежал с места происшествия

08.08 / Свадьба на Буковине: коронавирус выявили у 20% гостей банкета

02.12 / Роскосмос определил место взлета и посадки многоразовой ракеты на Восточном

16.12 / Водонаева пообещала главе Кубани стать для него «занозой в заднице»

05.08 / Студенческий корпус спасателей помог жителям пострадавших от стихии регионов

21.11 / В Украине по программе “5–7–9%” выдали кредитов на 71 млрд грн – Шмыгаль

09.10 / Обозреватель Figaro – на смену феминизму во Франции приходит мужененавистничество

08.09 / Установлено, какая вода лучше подходит для заваривания чая

08.11 / Тихановская поздравила Байдена с «заслуженной победой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика