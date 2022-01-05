 

CNN – «золотая жила» информации — в США арестовали «связанного с Кремлём» российского бизнесмена

05.01.2022, 9:52, Новости дня
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Российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали в США, где он предстанет перед судом по обвинению в инсайдерской торговле. При этом бизнесмен может также оказаться «золотой жилой» в плане информации о «вмешательстве» Москвы в президентские выборы 2016 года, передаёт CNN. Как отмечает канал, Клюшин является главой связанной с Кремлём киберфирмы, а также якобы активно вёл дела с экс-сотрудниками ГРУ России.

Российский бизнесмен, который, как предполагается, тесно связан с Кремлём, предстанет перед американским судом. Владислава Клюшина обвиняют во взломе крупных американских компаний с целью провернуть многомиллионную мошенническую схему по инсайдерской торговле. В прошлом месяце его экстрадировали в США после многомесячной дипломатической битвы и интриг.

По словам одного бывшего чиновника, россиянин может оказаться, цитирую, «золотой жилой» в плане сбора информации о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США. У нас в эфире корреспондент CNN по кибербезопасности Шон Лингаас. Шон, я знаю, что вы внимательно следили за этим делом, так как, как рассказал вам один источник, его фигурант может оказаться золотой жилой. Что вы узнали о связях Клюшина с российским правительством?

ШОН ЛИНГААС, репортёр CNN по кибербезопасности: Эрин, Клюшин возглавлял российскую компанию по кибербезопасности, которая называется M13. В РФ в этом плане всё, как и в США: американские компании зачастую имеют тесные связи с американским правительством, и в РФ дела обстоят так же. Только в РФ сотрудничество с правительством — это не выбор. В данном случае сторона обвинения полагает, что бизнесмен вместе с другими лицами пытался получить инсайдерскую информацию в американских компаниях, которую затем они использовали для торговли акциями.

На сайте самой компании говорится, что она активно сотрудничает с российским правительством и российской администрацией президента. Так что здесь есть много ниточек, которые могут размотать американские чиновники. Но в этом деле предстоит ещё многое выяснить.

Что касается Клюшина… Вы упомянули о его связях с российским правительством. Что означает этот арест в контексте российского вмешательства в выборы 2016 года? Имеет ли он отношение к этому делу?

ШОН ЛИНГААС: Один из других фигурантов по этому делу об инсайдерской торговле — бывший чиновник ГРУ, которому предъявили обвинения в рамках расследования Роберта Мюллера. В распоряжении Минюста есть переписка между двумя этими людьми. Они, очевидно, хорошо знакомы и делятся друг с другом инсайдерской информацией о бизнес-деятельности. Всё это говорит в пользу очень тесных связей между двумя этими людьми. Считается, что Клюшин очень многое знает о некоторых попытках ГРУ подорвать выборы 2016 года, а также может быть в курсе других операций российской военной разведки против США и их союзников.

Большое спасибо, Шон, очень серьёзное дело.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 января 2022 года.



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