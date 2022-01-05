Пушков указал на главных лжецов о «грязном российском газе»

Заявления о «грязном газе» из РФ бешено далеки от реальности, это собственноручно доказывают некоторые страны, сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Парадокс здесь в том, насколько пропаганда («грязный газ» из России) бешено далека от реальности. Польша просит снизить цены на российский газ и подсчитывает грядущие убытки после 2022-го, когда истекает срок контракта с Газпромом. Киев требует, чтобы «грязный газ» тек в Европу только по украинским трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь тем, что он «грязный». Кишинев – в экстазе от того, что получил этот газ еще на пять лет, истово благодарит за «помощь» США», – написал он в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что все страны, видимо, не рассчитывают на сжижженные американские «молекулы свободы». «Зато любят плевать в колодец, без которого обойтись никак не могут», – заключил он.

Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес РФ и Газпрома в недостаточных объемах поставок природного газа являются неприемлемыми и беспочвенными, враньем и ложью, европейские страны сами создают себе проблемы.