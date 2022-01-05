На Луне хотят построить бункер на случай апокалипсиса

По словам профессора Джекан Танга из Аризонского университета, хранилище на Луне может работать как «глобальный страховой полис», и для его строительства необходимо произвести 250 запусков ракет.

Конструкция, которую сравнивают с современным Ноевым ковчегом, является идеей профессора Джекана Танги. Бункер на Луне, работающий на солнечных батареях, был спроектирован для защиты человечества в случае апокалипсиса. В нем ученые «разместили» подземные хранилища для хранения семян, спермы и яичников.

По словам ученого, прохладные условия на Луне делают ее идеальным местом для хранения материалов, необходимых для размножения как людей, так и растительности.

В «хранилище судного дня» уже сейчас хранятся сотни тысяч образцов семян в Банке семян Шпицбергена (Норвегия), однако Танга убежден, что хранить их на Земле слишком рискованно.

Профессор предлагает отправить 6,7 миллиона видов замороженных семян, спермы и яичников для хранения в замороженном виде на Луне, чтобы обеспечить выживание человека в случае возможного апокалипсиса.

Танга сказал, что «Земля является изменчивой средой. Мы были близки к тому, чтобы 75 тысяч лет назад пережить извержение супервулкана Тоба, которое вызвало 1000-летний период похолодания и, по мнению некоторых ученых, совпадает с предполагаемым снижением человеческого разнообразия».

Основная идея проекта заключается в том, чтобы подготовиться к потенциально сокрушительным последствиям изменения климата, глобальной пандемии и ядерной войны.

По словам ученых, сеть лавовых труб Луны, по которым когда-то миллиарды лет назад текла лава, могла бы защитить образцы от солнечной радиации, метеоритов и других опасностей.

Выступая перед аудиторией Танга сказал: «Надеюсь, когда расходы на космические путешествия снизятся, нам нужно начать отправлять образцы на Луну в течение следующих 30 лет или около того».