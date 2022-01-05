Гастроэнтеролог Дунаева опровергла вымысел о вреде позднего ужина для организма человека

Гастроэнтеролог Анастасия Дунаева опровергла вымысел относительно вреда позднего ужина для человеческого организма. Об этой информации стало известно благодаря solenka.info.

Со слов доктора, желудок в ночной период на самом деле не спит, как считают многие. Пищеварительные органы во время сна трудятся таким же образом, как и во время бодрствования. Работа ЖКТ у определённого количества людей ночью приостанавливается, но остановки не происходит.

Еда, которую человек съедает на ночь, как поясняет Дунаева, находится в процессе “гниения” в желудке. Врач рекомендует отказаться от употребления перед сном свежих овощей и фруктов, кефира и мучного, чтобы избежать брожения в кишечнике.

Источник: solenka.info