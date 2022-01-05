 

Гастроэнтеролог Дунаева опровергла вымысел о вреде позднего ужина для организма человека

05.01.2022, 9:24, Разное
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Гастроэнтеролог Анастасия Дунаева опровергла вымысел относительно вреда позднего ужина для человеческого организма. Об этой информации стало известно благодаря solenka.info.
Со слов доктора, желудок в ночной период на самом деле не спит, как считают многие. Пищеварительные органы во время сна трудятся таким же образом, как и во время бодрствования. Работа ЖКТ у определённого количества людей ночью приостанавливается, но остановки не происходит.

Еда, которую человек съедает на ночь, как поясняет Дунаева, находится в процессе “гниения” в желудке. Врач рекомендует отказаться от употребления перед сном свежих овощей и фруктов, кефира и мучного, чтобы избежать брожения в кишечнике.

Источник: solenka.info



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