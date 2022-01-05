Диетолог озвучила простой способ избавиться от тяги к сладкому

Врач-диетолог Кайса Асп рассказала, что тяга к сладкому, в большинстве случаев, кроется в другом. Она обусловлена тем, что человек получает недостаточное количество энергии с простой полезной еды, потребляемой в течение дня, но есть способы справиться с этим.

Желание съесть что-либо сладкое – это один из способов организма заявить о себе и предупредить, что энергии недостаточно. Обычно сладкий вкус ассоциируется с быстрым увеличением энергии, поэтому на сигнал тела человек отвечает, съев именно десерт. По словам диетолога, данную ситуацию можно исправить, потому что существует несколько способов избавления от тяги к сладостям.

К примеру, следует включить в повседневность правило: заполнять половину тарелки овощами. Так, во время приема пищи можно получить достаточное количество клетчатки, а также, подходящий и сытный набор продуктов без чрезмерного количества калорий. Кайса Асп отметила, что это должны быть не только стандартные листья салата, помидоры и огурцы. Следует добавить в рацион морковь, бобовые и капусту, потому что именно эти овощи содержат в себе много клетчатки и позволяют разработать челюсти.

Вторую половину тарелки, в свою очередь, следует заполнить небольшим количеством продуктов, восполняющих белки и углеводы. Так можно съесть меньше, но насытиться быстрее.

Второе, о чем напомнила диетолог – важность качественных перекусов. Еды должно быть ровно столько, чтобы удовлетворить чувство голода. Она подчеркнула, что многие люди по какой-то причине каждый раз едят так, будто данный прием пищи для них последний в жизни.

Нет нужны переедать каждый раз, напротив, рекомендуется постепенно приучать желудок к более маленьким порциям. Специалист объяснила, что в этом как раз помогут перекусы. Человек будет постоянно думать о том, что через несколько часов получит еще немного еды и так будет проще воздержаться, и съесть меньше в текущем моменте.

Помимо этого, качественные перекусы также отлично помогают справляться с тягой к сладкому, которая обычно достигает своего пика в послеобеденное время. Теперь встает вопрос о том, что можно считать хорошим перекусом.

Можно позволить себе миску йогурта либо немного творога. В последний можно добавить ягоды или орешки. Сэндвич из цельнозернового хлеба или несколько хлебцев тоже не будут лишними. После такого небольшого приема пищи тяга к сладкому сразу исчезнет, а в организм еще и поступят полезные компоненты.

Существует еще одна причина, по которой может присутствовать желание есть сладости. Связана она не с плохим питанием. Оказалось, что многие употребляют сладости от простой скуки, стресса, во время грусти или даже по привычке. Для того, чтобы заменить привычные действия на другие, важно четко понять, какая именно причина играет ключевую роль.

Если человек ест сладкое слишком часто и в больших количествах, организм тоже привыкает к нему, но тем не менее, привычку можно исправить. Ровно также, как люди приучают себя к тому, что пища имеет сладкий вкус, можно сделать наоборот. Кайса Асп объяснила, что следует вбить в мозг новую установку, которая будет гласить, что сладкий вкус имеют ягоды и фрукты. При этом, сладость эта крайне полезна.

Важно напоминать себе, что сахар бывает нескольких видов и обладает разными свойствами. Например, его вариации природного происхождения вовсе не такие, как белый сахар. Естественный сахар можно найти во фруктах, корнеплодах и молоке, от него также можно получить чувство сытости. Данные продукты также богаты витаминами, минералами и клетчаткой.

Во время употребления простого сахара, к примеру, через газированный напиток или конфеты, вместе с ними в тело не поступает никаких полезных веществ, так что очень просто получить слишком много калорий. Кроме того, из-за этого возникает дефицит питательных компонентов в организме, таких как кальций, железо и витамин D.

Диетолог убеждена, что важно относиться к осознанному питанию с наслаждением. Нет ничего ужасного в том, чтобы иногда позволять себе съесть что-то сладкое, потому что жесткие ограничения и запреты приводят исключительно к срывам. В любом случае, сахар не является ядом, хотя многим кажется именно так. Его можно оставить в рационе питания, но сократить дозировку, если при этом человек постоянно ест достаточно полезной пищи.

В данном случае, эксперт сослалась на пищевую пирамиду, потому что на нее легко ориентироваться. Если человек есть достаточно бобовых, яиц, рыбы и морепродуктов, кисломолочных продуктов, цельнозерновых, то ко всему этому разрешается и немного печенья, мороженого или конфет.

Осознанное питание является крайне важным фактором при избавлении от тяги к сладкому. Его суть в том, чтобы наслаждаться всеми вкусами и ароматами, успевать их прочувствовать, питаться каждым продуктом ради удовольствия. Так, можно выбирать специальные моменты для того, чтобы поесть чего-нибудь сладкого и по истине насладиться его вкусовыми качествами. Тогда эмоций человек испытает больше, а довольствоваться начнет меньшим.

Источник: inosmi.ru