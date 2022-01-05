 

Для слежки за гражданами пенсионерам предоставят бесплатные планшеты

05.01.2022, 9:11, Разное
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Для повышения уровня цитируемости государственных СМИ в социальных сетях и борьбы с экстремизмом пенсионеров привлекут к участию в кибердружинах.

В ближайшем органе социальной защиты им предложат получить бесплатный планшет с доступом в интернет и предустановленными приложениями, утверждёнными министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Перед работой пенсионеры пройдут курс обучения на базе районных библиотек и многофункциональных центров.

Каждый пенсионер сможет регулярно получать оперативную информацию о необходимости действий по защите государственного строя в сети интернет от иностранных агентов. Ежедневно список источников для ознакомления с повесткой государства и аккаунтов для размещения постов в социальных сетях будет обновляться. Пенсионерам будут выданы персональные задания и шаблоны текстовых сообщений, которые они смогут добровольно распространять в интернете для воспитания молодого поколения.

В качестве бонуса пенсионер сможет читать новости из государственных СМИ бесплатно и смотреть другие сайты, входящие в социальный интернет.

– Предоставление пенсионерам бесплатного доступа в интернет позволяет им получать актуальную информацию, особенно если они не смотрят телевизор, – сообщили изданию в Минцифры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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