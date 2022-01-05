В Казахстане сообщили о задержании главы газоперерабатывающего завода

Директор газоперерабатывающего завода Накберген Тулепов задержан в городе Жанаозен на западе Казахстана после масштабных протестных акций, сообщили казахстанские СМИ.

По данным издания «Казинформ», агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении задержанного Тулепова. Отмечается, что он «поднял без причины» цену на сжиженный газ, передает РИА «Новости».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.