 

В Госдуме предложили запретить продажу табака рожденным после 2014 года

05.01.2022, 8:54, Новости дня
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Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака всем гражданам, родившимся после 2014 года.

По его словам, такой подход уже применяется в некоторых странах, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте – айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы.

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», – передает слова Хамзаева РИА «Новости».

Депутат заявил, что количество курящих не только в России, но и в мире, ежегодно увеличивается. По данным федерального проекта «Трезвая Россия», в 2020 году россияне выкурили 280 млрд сигарет.

«Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в РФ в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает «белку в колесе». Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций. <…> При этом надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы», – добавил Хамзаев.

Он добавил, что к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, «мы обязаны защитить».

Ранее юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов рассказал, что в 2022 году законы, касающиеся ограничений для курящих людей, будут ужесточены.



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