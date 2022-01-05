В Госдуме предложили запретить продажу табака рожденным после 2014 года

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака всем гражданам, родившимся после 2014 года.

По его словам, такой подход уже применяется в некоторых странах, чтобы в перспективе запретить продажу табачной продукции в любом ее эквиваленте – айкосы, снюсы, сигареты, кальяны, электронные сигареты, вейпы.

«Я считаю, что это правильная практика. То есть никогда не продавать табак тем, кто родился после 2014 года», – передает слова Хамзаева РИА «Новости».

Депутат заявил, что количество курящих не только в России, но и в мире, ежегодно увеличивается. По данным федерального проекта «Трезвая Россия», в 2020 году россияне выкурили 280 млрд сигарет.

«Вся антитабачная кампания, которая в целом происходит в мире, и в РФ в том числе, как часть глобального рынка, больше напоминает «белку в колесе». Колесо все время крутится, мы бегаем, а электричество, которое вырабатывается, идет в пользу транснациональных табачных корпораций. <…> При этом надо понимать, что появляются новые угрозы, например, так называемые снюсы, айкосы, вейпы», – добавил Хамзаев.

Он добавил, что к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, «мы обязаны защитить».

Ранее юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов рассказал, что в 2022 году законы, касающиеся ограничений для курящих людей, будут ужесточены.