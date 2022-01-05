Протесты в Казахстане. Пострадали около сотни полицейских, задержаны более 200 человек

Также в результате беспорядков были повреждены 37 служебных автомобилей казахских милиционеров. Видео горящей машины, в частности, публиковало издание Nur.kz в Telegram.

По данным МВД, вчера нападениям подверглись акиматы (райадминистрации) Алматы, Шымкента и Тараза. В зданиях выбиты окна и двери, Также были случаи использования камней, газа, перцовых баллонов и бутылок с горючей смесью.

Правоохранители начали досудебное расследование по 13 случаям насилия в отношении государственных чиновников, хулиганства и нападений на правительственные здания. Всего задержано более 200 человек.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на газ. Протестующие требовали снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге (3,12 грн) за литр. 31 декабря стоимость газа в городе составляла 100 тенге (6,23 грн), с 1 января повысилась до 120 тенге (7,48 грн).

В дальнейшем протесты начались и в других городах – Уральске, Атырау, Актобе, Алматы и Нур-Султане. К 4 января общая численность протестующих достигла примерно 10 тыс. человек.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы силовики начали применять светошумовые гранаты. На фоне протестов в стране начались проблемы с доступом к некоторым новостным порталам и соцсетям.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алматы.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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