Материалы «Мемориала*» лягут в основу иска России к Грузии по поводу сталинских репрессий

Правительство России обратилось в Европейский суд по правам человека с иском на рекордные 11 трлн долларов против Грузии.

От страны требуют компенсировать ущерб, нанесённый сталинскими репрессиями, принудительной коллективизацией и ошибками командования в Великой Отечественной Войне.

В тексте иска указано, что в 1922-1953 годах Россия была оккупирована Грузией, и оккупационные власти режима Джугашвили проводили на её территории античеловеческую и преступную политику.

Поводом обращения в суд стало изучение документов ликвидированной организации-иноагента «Мемориал*». В хранилищах правозащитников нашлись свидетельства множества преступлений уроженца Грузии Иосифа Джугашвили, совершённых на территории РФ, Украины, Белоруссии, Казахстана и Туркменистана.

Гражданину Грузии вменяют в вину незаконные изъятие собственности, внесудебные расправы и политические репрессии против россиян, а также некомпетентное управление войсками во время ВОВ, из-за чего погибло в общей сложности 180 млн россиян. Компенсация, полученная от властей Грузии, пойдёт на укрепление системы ФСИН, модернизацию ВПК и индустриализацию.

– Мы неоднократно слышали заявления от политиков в США и Европе, что «Мемориал*» публикует достоверные сведения о периоде оккупации России Грузией. Очень долго мы этому не верили, однако, когда организацию закрыли, наши историки смогли самостоятельно изучить эти материалы. Мы были шокированы, но все документы оказались подлинными. Кажущаяся абсурдной цифра в 13 млн расстрелянных лично Джугашвили также подтвердилась. Теперь Грузии придётся ответить за военные преступления своего диктатора, – заявил представитель правительства.

* – организация-иноагент, ликвидированная по решению суда.

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