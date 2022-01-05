 

В ходе акций протеста в Казахстане задержаны более 200 человек

05.01.2022, 8:10, Новости дня
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Свыше 200 человек задержали за нарушения общественного порядка в ходе незаконных акций протеста, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

В МВД сообщили, что «телесные повреждения нанесены 95 сотрудникам органов внутренних дел», повреждены 37 служебных машин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования, передает ТАСС.

Кроме того, пресс-служба МВД сообщила, что в городах Алма-Ата, Шымкент и Тараз демонстранты пытались атаковали местные администрации (акиматы), «выбиты стекла, двери и причинен другой материальный ущерб». Указывается, что «отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, в городе введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, на которое возложил особую вину за допущение протестной ситуации. Он велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане.



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