 

Силовики оцепили центральную площадь в Алма-Ате

05.01.2022, 8:10, Новости дня
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Бойцы национальной гвардии оцепили по периметру площадь Республики в центре Алма-Аты, где ночью прошли столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов. Сейчас обстановка спокойная, сообщил в прямом эфире республиканский телеканал «Хабар-24».

На площади Республики, где расположена и администрация города, в данный момент находятся порядка 11 единиц бронетехники и военнослужащие. На территорию площади не допускаются автомобили, что создает определенные неудобства с точки зрения организации дорожного движения.

Однако обстановка в районе спокойная, передает ТАСС.

Корреспондент телеканала рассказал, что с утра были заметны последствия прошедших столкновений: разбитые машины, большое количество битой тротуарной плитки. В других частях города также перекрывают дорожное движение.

Сообщается также, что общественный транспорт в Алма-Ате, включая метрополитен, не работает, въезд в сам город закрыт. В центре не работают магазины и заправки.

В Нур-Султане обстановка также спокойная. В городе ходит общественный транспорт, дороги не перекрыты. При этом по-прежнему наблюдаются перебои в работе сотовой связи и сложности с доступом в интернет, в частности к ряду социальных сетей.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.



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