Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

В декабре лишь 44% американцев заявили о поддержке политики президента США Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса, проведенного NBC.

Осенью рейтинг Байдена упал до 46% на фоне вывода войск из Афганистана, в декабре он снизился еще на два процентных пункта. 72% опрошенных выразили недовольство ростом цен на товары повседневного спроса, а 66% – способами оказания материальной поддержки, передает ТАСС.

55% недовольны тем, как Байден справляется с пандемией (38% заявили, что ситуация с COVID-19 ухудшилась за год, а 32% и 30% соответственно – что ситуация немного улучшилась или осталась такой же). На вопрос о том, «движется ли ситуация в США в правильном направлении», 70% опрошенных ответили отрицательно, передает РИА «Новости».

В телефонном опросе, который проводился 17–20 декабря, приняли участие 1895 зарегистрированных избирателей (практически равное число сторонников демократов и республиканцев).

Напомним, около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.