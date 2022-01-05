 

Токаев заявил об особой вине правительства Казахстана за протестную ситуацию

05.01.2022, 7:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В частности, по его словам, вина лежит на министерстве энергетики, а также компаниях «Казмунайгаз» и «Казакгаз». Токаев сообщил, что «были даны все полномочия по стабилизации ситуации» в Алма-Ате и Мангистауской области. По его словам, «основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи», передает ТАСС.

Токаев раскритиковал реализацию его поручения ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ» в Мангистауской области. Он указал, что «разработано только технико-экономическое обоснование», при этом «не решены вопросы финансирования проекта». Кроме того, не проработаны «правила организации и проведения торгов сжиженным газом», «механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов». Как сообщил глава государства, «в результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Дегтярев проверил готовность предприятий региона к отказу от продажи необработанной древесины

04.08 / Обвиняемого в нападении на росгвардейца в парке Горького отправили под домашний арест

16.09 / Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением

05.12 / Теракт под Дейр-эз-Зором: армия бездействует, жители с тоской вспоминают о русских

05.06 / Гозман: Можем послать Лукашенко изображения подсудимых Нюрнберга после исполнения приговора. Пусть ждет

26.05 / Samsung перестанет быть крупнейшим покупателем своих же дисплеев

06.12 / ВОЗ раскрыла данные о смертности от штамма «омикрон»

24.07 / Стали известны результаты ДНК-теста сына Децла

28.01 / Симоньян призвала «забрать Донбасс домой»

17.03 / Первый мэр Севастополя Семенов: Член подкомиссии по ЧФ РФ после оккупации мне сказал: “Отдал бы нам в 1994-м Севастополь, сейчас бы такого не было. А Крым нам и на х… не нужен”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика