SZ – поддержка зелёных прокладывает путь ко второму президентскому сроку Штайнмайера

Партия «Союз 90 /Зелёные» объявила о поддержке кандидатуры Франка-Вальтера Штайнмайера на выборах президента Германии в феврале, пишет Süddeutsche Zeitung. Голоса зелёных фактически гарантируют переизбрание Штайнмайера на второй срок. Как отмечает издание, изначально партия собиралась выдвинуть на высший государственный пост женщину.



AP

После долгих колебаний партия «Союз 90 /Зелёные» наконец приняла решение. Зелёные поддержат кандидатуру Франка-Вальтера Штайнмайера на выборах президента Германии. Это проложит путь к переизбранию Штайнмайера на второй президентский срок в феврале. «Франк-Вальтер Штайнмайер — очень хороший и уважаемый федеральный президент, внёсший большой вклад в развитие нашей страны в первый срок своего пребывания в должности», — говорится в заявлении лидеров зелёных, пишет Süddeutsche Zeitung.

В заявлении отмечается: «Руководство зелёных убеждено, что Штайнмайер продолжит оказывать нашему обществу поддержку и предоставит ему ясные ориентиры на трудном пути по выходу из пандемии. Поэтому мы поддерживаем его переизбрание и рекомендуем нашим избирателям в Федеральном собрании вновь избрать Франка-Вальтера Штайнмайера на должность федерального президента». Первый срок Штайнмайера истекает 18 марта 2022 года.

Зелёные стали последней из трёх партий правящей коалиции, поддержавших кандидатуру Штайнмайера. На выборах, которые пройдут 13 февраля, бывший министр иностранных дел может рассчитывать на подавляющее большинство голосов членов Федерального собрания. Более 775 из 1472 выборщиков составляют социал-демократы, зелёные и свободные демократы, поэтому для переизбрания на второй пятилетний срок Штайнмайеру не потребуется поддержка оппозиционных партий.

Это означает, что попытка ХДС выдвинуть на выборы президента кандидата-женщину, вероятно, не принесёт каких-либо результатов. Кроме того, перспективный претендент так и не был найден. К тому же ХДС и ХСС пришлось бы полагаться на поддержку зелёных, чтобы получить большинство.

После заявления зелёных возможность потенциального союза с ХДС больше не рассматривается. Однако не исключено, что какая-то часть зелёных откажется голосовать за Штайнмайера. В левом крыле партии присутствует недовольство распределением министерских постов при формировании правительства. Для руководства фракции зелёных голосование в Федеральном собрании станет первым серьёзным испытанием.

Промедление со стороны зелёных в ретроспективе можно объяснить не только трудным процессом формирования правительства, но и желанием партии видеть на высшем государственном посту другого кандидата, а точнее «кандидата без партийной книжки СДПГ».

Зелёные явно недовольны тем, что три высших поста в государстве — президента, председателя бундестага и канцлера — будут заняты социал-демократами. Кроме того, партия уже много лет пытается выдвинуть на эту должность женщину или претендента с миграционными корнями.

Однако кандидата, чей список заслуг позволил бы «вытеснить Штайнмайера с должности», не смогли выдвинуть ни зелёные, ни ХДС. Какое-то время в СМИ фигурировало имя лидера фракции зелёных в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт, протестантки из Восточной Германии, имевшей подходящую биографию, чтобы склонить на свою сторону некоторых избирателей ХДС. Однако, очевидно, что «у неё не было шанса».

Несмотря на то что должность федерального президента никогда официально не являлась предметом коалиционных переговоров, Олаф Шольц сразу дал понять, что кандидатура Штайнмайера не подлежит сомнению. Вскоре СвДП присоединилась к социал-демократам.

Принесет ли запоздалое одобрение кандидатуры Штайнмайера какую-либо выгоду зелёным при распределении сил в коалиции, неизвестно. Во вторник энтузиазм по поводу этого решения в рядах партии заметно снизился. Во фракции зелёных вариант объединения с ХДС для вытеснения с должности федерального президента считается ещё более проблематичным. Так много шума в самом начале срока полномочий правительства — не очень заманчивая перспектива с точки зрения зелёных.

Федеральное собрание — конституционный орган, созываемый специально для выборов федерального президента Германии. В его состав войдут все 736 депутатов бундестага и 736 делегатов от парламентов федеральных земель.

Штайнмайер был избран президентом Германии в 2017 году. Его кандидатуру выдвинули СДПГ и ХДС/ХСС при поддержке зелёных и СвДП. Штайнмайер сменил на этом посту Йоахима Гаука.

До того, как стать федеральным президентом, с 1999 по 2005 год Штайнмайер возглавлял ведомство федерального канцлера Герхарда Шрёдера. В составе коалиции с ХДС Штайнмайер занимал должность министра иностранных дел с 2005 по 2009 год и с 2013 по 2017 год.

В 2009 году Штайнмайер стал кандидатом на должность канцлера Германии от СДПГ на федеральных выборах, однако социал-демократы тогда потерпели неудачу. В результате Штайнмайер возглавил фракцию СДПГ в бундестаге и стал лидером оппозиции, передаёт Süddeutsche Zeitung.