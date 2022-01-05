 

Токаев велел ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане

05.01.2022, 6:40, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на 180 дней временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, сообщила его пресс-служба.

Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, передает РИА «Новости».

Он поручил «антимонопольному органу ввести временное ценовое регулирование» на сжиженный газ, бензин и дизель. Указывается, что «в областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен» на конец 2021 года, передает ТАСС.

Токаев при этом отметил, что «постоянно продавать себе в убыток никто не будет». По его словам, Казахстан «может остаться без инвестиций в газовую и газоперерабатывающую отрасли и, соответственно, без газа». Как сообщил президент, «без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись», необходимо «провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка».

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства.



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