Помпео – при Трампе Путин «не вёл бы себя так как сейчас» — но Байден защищать интересы США не готов

Администрация Дональда Трампа предпринимала реальные шаги для защиты интересов США и безопасности страны, сдерживая такие страны, как Китай и Россия. Однако команда нынешнего президента Джо Байдена избрала курс на примирение, который ни к чему хорошему не приведёт, заявил в интервью Fox News бывший глава американского Госдепа Майк Помпео. По мнению Помпео, Байдену пора проявить такую же решимость и силу, какую в своё время показал Трамп.

Мне что-то не кажется, что Владимир Путин сосредоточил на границе с Украиной 200 тысяч военнослужащих просто так, — зато кажется, что «бряцание оружием» в виде полётов истребителей в воздушном пространстве Тайваня — это не просто послание со стороны Китая: лично я прогнозирую, что после Олимпиады китайцы всё-таки попытаются осуществить своё в кавычках «воссоединение» с островом. Разве я неправ?

МАЙК ПОМПЕО, бывший госсекретарь США: На мой взгляд, Шон, вероятность этого действительно высока. А кроме того, все упомянутые вами очаги взаимосвязаны, и этой взаимосвязью выступает один центральный тезис — о том, что президентская администрация не готова отстаивать то, что имеет наибольшее значение для Америки и её безопасности.



Мы четыре года демонстрировали, как работает сдерживание, вдохновляясь принципом Рональда Рейгана «мир через силу»; мы говорили о том, что первым делом должна идти Америка и что нужно делать всё, как надо; мы чётко дали китайцам понять, что заставим их поплатиться, если они предпримут какие-то действия. Да и Владимир Путин при нас, как мне кажется, не вёл бы себя так, как ведёт сейчас — не пытался бы использовать принуждение в отношении Европы и Запада, а из бесед с президентом США не выносил бы мысль: «А отправлю-ка я ещё войск к украинской границе». Не будем забывать, что президент у нас сейчас — человек, который решил не оказывать военную помощь украинцам, когда у них отобрали пятую часть их страны.



Думаю, что Владимир Путин считает, что за теми заявлениями, которые в его адрес сейчас делает Байден, вряд ли последуют реальные дела. Надеюсь, что он ошибается, и президент Байден твёрдо настроен на то, чтобы защищать интересы Америки по всему миру. Но подозреваю, что лидеры стран мира так не считают: они же видели, что было в Афганистане, или как в юго-восточной части США отключили трубопровод, а мы в ответ на это, по сути, ничего не предприняли. Надеюсь, что нынешняя администрация начнёт восстанавливать систему сдерживания, которой обладала Америка на протяжении минувших четырёх лет — ведь эта система для многих из нас обеспечивала безопасность.

Если я прав — хотя речь тут вообще-то не о моей правоте, мы ведь наверняка знаем, что между Китаем и Россией теперь есть некий военный союз. Между тем в него также включили и Иран, а это меня беспокоит больше всего, ведь если совместить исламизм с оружием массового поражения и философией «либо переходи в нашу веру, либо умри», это может привести только к одному — к современному холокосту. Лучше бы было, если бы с такой угрозой мир больше не сталкивался, но я каждый день всё больше опасаюсь, что именно в этом направлении мы и движемся. Есть у вас какие-нибудь мысли по этому поводу?

МАЙК ПОМПЕО: Чем слабее Америка, чем больше мы прибегаем к замирению и садимся за стол переговоров — а ведь пока мы с вами здесь разговариваем, мы именно что садимся за стол переговоров в Вене, пытаясь договориться о восстановлении паршивой «ядерной сделки», Совместного всеобъемлющего плана действий… Такое вот замирение и создаёт те самые риски, о которых вы говорите.



Но уверяю вас, обеспокоены всем этим и в Израиле — там боятся, что Иран при президенте Байдене сможет получить ядерное оружие, и знают, что слабость США создаёт реальные риски и для Израиля, реальную опасность того, что произойдёт что-то похожее на холокост. Ну и нельзя забывать, Шон, что если к этой гремучей смеси Китая, Ирана и РФ добавить Венесуэлу и Кубу, то получается реальная угроза уже в нашем полушарии, в девяноста милях от побережья США.



Нам нужно предпринимать те шаги, которые для защиты Америки делала администрация Трампа. Надеюсь, что нынешняя администрация наконец начнёт проявлять ту же реальную решимость и силу.

Дата выхода в эфир 04 января 2022 года.