Мнение: О «майдане» в Казахстане… Власть дрогнула?

Вот что действительно интересно в казахстанских событиях, так это их темп. Буквально пять дней назад по всей стране была тишь да гладь. Три дня назад началась стихийная акция протеста из-за двукратного повышения цен на газ, инициированная извозчиками в Жанаозене, на юго-западе Казахстана. На следующий день, хотя власти не безмолвствовали, а попытались решить проблему максимально конструктивно, протестные акции начали распространяться по стране. Днём позже, хотя #власть не жестила, требования протестующих из экономических стали политическими, а первоначальный повод оказался забыт. И вот уже, как сообщают источники, готовятся совсем не ритуальные жертвы.

Всё началось с того, что в воскресенье, 2 января, несколько десятков жителей Жанаозена записали видеообращение акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву и акиму Жанаозена Максату Ибагарову. Поводом стало то, что с 1 января 2022 года цена на голубое топливо увеличилась с 60 до 120 тенге. Авторы обращения попросили снизить стоимость газа до прежних 60 тенге, учитывая размер минимальной заработной платы. Заявители также настаивали, чтобы газ в области был постоянно в наличии. А уже к вечеру недовольные повышением цен на сжиженный газ собрались в Жанаозене на проезжей части и перекрыли дорогу. Очевидцы сообщали, что в Жанаозене отмечаются проблемы с интернетом.

Власть отреагировала быстро. Ночью в понедельник, 3 января, глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил в Twitter о срочном поручении правительству Казахстана рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Тем временем выступающие против повышения цен на газ собрались и на площади Ынтымак в Актау. В тот же день была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Её возглавил вице-премьер Ералы Тугжанов. Тем не менее, к протестующим в Жанаозене и Актау присоединились жители Курыка, Акшукура и других населенных пунктах региона. Демонстрации прошли и по улицам Алматы. При этом митингующие выдвинули новое требование – снизить цену на газ до 50 тенге.

4 января протесты продолжили распространяться по стране, а митингующие стали требовать отставки правительства, а также ухода первого президента страны, 81-летнего Нурсултана Назарбаева, из политики вообще. Протестные акции прошли в столице Нур-Султане, крупнейшем городе страны Алматы (б. Алма-Ата) и в других крупных городах — Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу с просьбой не следовать призывам «деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства общества». Тем не менее, в нескольких крупных городах, в том числе в Алматы, протестующие вступили в стычки с силовиками. В городе подожгли и разбили несколько полицейских машин. Протесты не прекратились и ночью.

Этой ночью Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата с 5 января на две недели — до 19 января (в условиях режима среди прочего запрещены любые массовые собрания и вводится комендантский час). В Алматы стянута спецтехника. Тем не менее, стало известно, что глава государства планирует утром 5 января объявить об отставке правительства.

И нет сомнений, что за казахскими событиями внимательно наблюдают в Москве. До сих пор транзит власти в Казахстане считался образцовым. И местная бюрократия, и олигархат остались при своих постах и деньгах. При этом стареющий нацлидер сохранил прежнее влияние и реальную власть. Это сильно отличало казахстанский вариант от всех прочих – белорусского с превращением страны в маленькое Гаити, олигархические вольницы в Украине, Грузии и Армении, преследование Семьи прежнего лидера в Узбекистане и Киргизии, замороженная Туркмения…

Вероятно, сейчас многие в России крепко задумаются, так ли хорош этот казахский вариант, если не устранять из него мощного старика?

А что же думает об этом сам российский старик?

Видит в этом американо-британский заговор против России?

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