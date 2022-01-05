 

В ДТП в Ленобласти погиб человек, шестеро пострадали

05.01.2022, 5:10, Новости дня
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В аварии с экскурсионным автобусом в Ленинградской области погиб человек, еще шесть пострадали, сообщил представитель экстренных служб.

«На 187 километре федеральном автодороги Р-21 «Кола» в результате ДТП с экскурсионным автобусом и двумя легковушками пострадали семь человек, один из них погиб», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что в числе пострадавших – трое детей. Всех госпитализировали.

Ранее в Астраханской области произошла авария произошла примерно, транспортное средство врезалось в опору моста. Всего в автобусе находились 49 человек, погибли пятеро, травмы различной степени тяжести получили 22 человека, включая двоих детей.



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