 

США и Греция обсудили «сдерживание» России

05.01.2022, 5:10, Новости дня
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Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Шерман и Дендиас заявили о необходимости «продвижения солидарности и стабильности в Европе», включая «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Они «подчеркнули важность продолжения координации» между членами НАТО. В частности, обсуждалась «подготовка беспрецедентных экономических мер», которые должны «сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», передает ТАСС.

Напомним, Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против РФ в случае ее «вторжения» на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину.



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