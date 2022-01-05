 

Россиян предупредили о «нервной погоде» в 2022 году

05.01.2022, 5:10, Новости дня
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Погода в РФ в 2022 году будет «нервная», при этом во врем мире температура воздуха будет примерно такой же, как в прошлом году, рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин.

«Точно предсказать погоду на весь 2022 год нельзя. Можно только с уверенностью утверждать, что сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и «нервной» погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», – сообщил Кокорин в эфире радио Sputnik.

Климатолог отметил, что похолодание в мире связано с процессами, происходящими в Тихом океане. Из-за сильного ветра поверхность воды становится холоднее, что влияет на климат.

Также эксперт добавил, что в нынешнем году жителям Земли придется столкнуться с аномальными перепадами температур и неравномерными осадками.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жителей столицы во время новогодних каникул ждут резкие перепады температуры.



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