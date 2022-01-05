 

Макрон выразил желание участвовать в президентских выборах во Франции

05.01.2022, 5:10, Новости дня
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Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что хочет участвовать в президентских выборах в апреле, но пока не стал официально выдвигать свою кандидатуру.

Макрон подчеркнул, что «нет никакого ложного ожидания», он «хочет» участвовать выборах. По словам Макрона, «как только будут санитарные условия, которые это позволят», он «прояснит этот вопрос для себя лично по отношению к политическому уравнению», после чего сделает соответствующее объявление. Макрон заявил, что «решение укрепляется» у него «внутри». Он желает «быть уверен, что сможет пойти так далеко, как хочет», передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien.

Объясняя, почему он до сих пор не выдвинул свою кандидатуру на второй срок, Макрон заявил, что сейчас ему «надлежит принимать меры для борьбы с пандемией» коронавируса, передает ТАСС.

В декабре сообщалось, что Макрон впервые уступил по опросам победу на президентских выборах. Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс может одержать победу во втором туре, следует из данных опроса службы Elabe.



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