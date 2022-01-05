 

США и Греция обсудили «сдерживание» России

05.01.2022, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и МИД Греции Никос Дендиас обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Шерман и Дендиас заявили о необходимости «продвижения солидарности и стабильности в Европе», включая «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Они «подчеркнули важность продолжения координации» между членами НАТО. В частности, обсуждалась «подготовка беспрецедентных экономических мер», которые должны «сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», передает ТАСС.

Напомним, Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против РФ в случае ее «вторжения» на Украину. РФ неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву

04.02 / В Италии оценили эффективность «Спутника V»

06.08 / Пьяный житель Львова пригрозил взорвать гранату в спортивном центре

12.10 / “Я уже не выносила стычки”. Экс-участница “ВИА Гры” Котова рассказала, кто вынудил ее покинуть коллектив

27.12 / В РФ предложили снизить максимально допустимое число промилле в крови

18.03 / QIWI запускает бесконтактный платежный сервис

23.09 / YouTube предоставит возможность скачивать видеоролики

03.05 / В Украине стало больше граждан, которые считают низким уровень угрозы заболевания COVID-19 – опрос

03.07 / Стало известно, какую сумму Германия вложит в исследования, связанные с будущим форматом 6G

05.04 / “Кто-то кого-то в детстве объедал”. Ткач показал родного брата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика