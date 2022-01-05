 

YouTube потребовал от ЛГБТ-блогера удалить видео

05.01.2022, 4:52, Разное
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…из-за того, что оно нарушает российское законодательство.

YouTube потребовал от блогера Феликса Глюкмана, живущего в США, удалить видео «Как я понял, что я гей» из-за того, что оно нарушает российское законодательство. Об этом Глюкман сказал на своей странице в фейсбуке*.

Скриншот из видео Феликса Глюкмана

Глюкман цитирует уведомление Роскомнадзора, в котором говорится, что видео, опубликованное в июле 2019 года, нарушает Федеральный закон РФ №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«“Если Вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент.” — любезно сообщает мне команда юристов YouTube», — пишет Глюкман.

В видео, опубликованном на YouTube в июне 2019 года, Глюкман рассказывает о своем опыте принятия собственной ориентации и советует книгу, которая может помочь в этом другим.

«В реестре Роскомнадзор я видео реально нашел. К слову, в нем я рассказываю о том, как осознавал свою сексуальную ориентацию в подростковом возрасте и как мои предпочтения проявлялись даже в детстве», — объяснил блогер, добавив, что за два года видео успело собрать 45 тысяч просмотров.

В разговоре с «Новой газетой» он уточнил, что YouTube не обозначил время, в течение которого автору необходимо удалить видео. Глюкман планирует написать ответное письмо в YouTube.

В единый реестр информации, распространение которой запрещено в России, видео попало 26 ноября 2021 года на основании решения Советского районного суда Владивостока.

Глюкман отмечает, что в РФ он не живет с 2017 года, а видео было снято, когда он находился в Майами. Из-за этого он не понимает, почему видео должно волновать российские власти.

*редакция лишена возможности вставить гиперссылку на первоисточник из-за требований законодательства РФ

Источник: Новая газета



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