Жители Костромы потребовали выдать им задержанных по делу об убийстве девочки

В Костроме местные жители, которые активно участвовали в поисках пропавшей девочки, собрались перед общежитием, где нашли ее тело, сообщают СМИ.

В общежитии проводились следственные действия. Перед зданием «собралась толпа, которая требовала выдать им задержанных», передает РЕН ТВ со ссылкой на соцсети.

Напомним, во вторник девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».