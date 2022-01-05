Президент Казахстана принял отставку правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан», – приводит ТАСС текст указа.

Документом предписывается членам правительства продолжать исполнение их обязанностей до утверждения нового состава кабмина, передает РИА «Новости».

Токаев также освободил от должности госсекретаря Крымбека Кушербаева и назначил на его место своего помощника Ерлана Карина. Госсекретарь вырабатывает для президента предложения по основным направлениям внутренней и внешней политики, представляет интересы главы государства в отношениях с парламентом и в международных отношениях.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. В Алма-Ате произошли столкновения митингующих с силовиками, толпа разгромила несколько полицейских машин. Токаев заявил, что власть в Казахстане не падет, он ввел режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области.